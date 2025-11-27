宇都宮市に拠点を移すラグビー・リーグワン１部の三重ホンダヒートが２６日、来月から始まる新しいシーズンを前に初めて市内の神社を訪れ、必勝を祈願しました。 宇都宮市の二荒山神社を訪れたのは、新キャプテンのワイマナ・カパ選手や大橋幸平ゼネラルマネージャーなど選手とスタッフ合わせて１２人です。 三重ホンダヒートは２０２６年のシーズンから宇都宮市に拠点を移し、