熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度５強の地震から一夜明けた２６日、自治体関係者は被害状況の確認に追われた。阿蘇市では女性１人が軽傷を負い、住宅の門や神社の灯籠が倒れるなどの被害が出た。一部地域では断水し、市による給水活動も行われた。県によると、けが人は７０歳代の女性で、自宅で揺れに見舞われて転倒したという。同市では断水の発生に加え、１７世帯では濁水や漏水も確認され、市が同日朝から備蓄のペットボ