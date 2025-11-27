Uber Eats Japanは11月26日、同日にユリア・ブロヴキナ(Yulia Brovkina)が、Uber Eats Japanの代表 ゼネラルマネージャーに就任したことを発表した。Uber Eats Japanの代表 ゼネラルマネージャーに就任したユリア・ブロヴキナ氏ブロヴキナ氏は、日本におけるUber Eatsの事業責任者として、Uber Eatsプラットフォームの運営全体を統括する。ブロヴキナ氏は、2018年入社以来、約7年間Uber Eats Japanで要職を歴任してきた。直近では