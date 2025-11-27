栃木県議会通常会議が２６日開会し、福田富一知事はデフリンピック女子サッカー日本代表で史上初の銀メダルを獲得に貢献した栃木県出身の２人の選手に県スポーツ功労賞を授与する考えを示しました。 （福田富一知事）「本県出身の伊東美和選手及び増田香音選手が、サッカー女子で銀メダルを獲得されました。お二人の活躍は多くの県民に希望と活力を与えてくれたものであり、今後ますますの活躍を心から期待して