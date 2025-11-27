日本橋室町エリアマネジメントは11月21日、人々の願いを"叶える"開運イベント「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を開始した。11月20日に行われた点灯式には、タレントの藤田ニコルさんがゲストとして登場した。点灯台に手を添える藤田ニコルさん江戸時代に富くじの当たりの地として栄えた日本橋は、近年では推し活に関する祈願に訪れる人が増え、開運スポットとして注目を集めている。同イベントでは、幸福を呼び込む麒麟像をモチーフ