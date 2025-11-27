酪農について学んでもらおうと、乳製品の輸出大国ニュージーランドの酪農家とオンラインで交流する特別授業が２６日、栃木市の高校で行われました。 酪農について学ぶ授業が行われたのは、栃木市の國學院栃木高校です。３年生３５人が参加し、ニュージーランドの酪農家、カール・ゴッズワードさんと息子で高校生のフィンさん親子とオンラインで交流しました。 ゴッズワードさん親子は