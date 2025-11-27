２５日、ニューヨークで開かれた２０２５鼓嶺フォーラムでビデオ講演を行う謝鋒大使。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）【新華社ニューヨーク11月26日】中国の謝鋒（しゃ・ほう）駐米大使は25日、ニューヨークで開かれた2025鼓嶺フォーラムにビデオで基調講演を寄せた。中米両国は歴史文化や社会制度、発展の道が違っても友情の追求は同じだと述べ、双方が見解の相違を乗り越え、両国の人々による友好交流・協力の新たな章を