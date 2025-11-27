安全なまちづくりを進めようと２６日、栃木県内で食材の宅配サービスを展開する企業が栃木県警と地域の見守り活動を行う協定を締結しました。 県警と協定を結んだのは、食材などの配達を行う「ヨシケイ栃木フーズ」です。 宇都宮市の事務所で締結式が行われ、大塚貴則社長と県警本部生活安全部の林光孝部長が協定書を交わしました。 この会社では、約６０人の配達スタッフが平日と祝日に同じルートで顧