どんぐりや、もみじの葉っぱで装飾された帽子を被り、子どもたちと交流するこの男性は、小児科医の高橋昭彦さんです。（※高は「はしごだか」） 高橋医師は宇都宮市内で、医療に頼らないと生きていけない重い障がいがある子ども、いわゆる医療的ケア児を、日中一時的に預かる施設、ＮＰＯ法人「うりずん」の理事長を務めています。 うりずんは、栃木県内でこうした施設の先駆けとして、高橋医師が２００８年に開設しました。