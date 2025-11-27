アメリカ・メジャーリーグへの挑戦を表明しているプロ野球の埼玉西武ライオンズの今井達也投手が、出身地・鹿沼市の魅力を全国に広くＰＲする大使に任命され２６日、委嘱状交付式が行われました。 ライオンズのユニフォーム姿で鹿沼市民文化センターを訪れた今井投手。 松井正一市長からは委嘱状が、小学生時代に所属していた北光菊東スポーツ少年団の後輩たちからは記念品が手渡されました。 今