◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ開業30周年“本気”のクリスマスビュッフェがすごい！ローストビーフにいちごスイーツもホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」では、2025年12月25日（木）まで、「CHEF’S GIFT クリスマスランチ＆ディナーブッフェ」を開催。ホテル30周年＆クリスマスシーズンをお祝いするのにぴったりの豪華料理がズラリ。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと