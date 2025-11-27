FA市場の目玉でもあったシーズ。しかしながらブルージェイズとの契約は驚くべき規模となった(C)Getty Images目前で獲り逃したワールドシリーズの奪還に向け、ブルージェイズが燃えている。現地時間11月26日、スポーツ専門局『ESPN』をはじめとする複数の米メディアは、ブルージェイズが今オフにFAとなっていたディラン・シーズと7年総額2億1000万ドル（約327億6000万円）のビッグディールを締結したと一斉に報じた。【写真】世