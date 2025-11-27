ブッキング・ドットコム（Booking.com）は、「ブラックフライデーセール」を11月20日から12月3日まで開催している。世界各地のホテルが対象で、宿泊料金を最大40％割り引く。さらにレンタカーは同25％、アクティビティと空港発着タクシーは同20％、フライトは同15％を割り引く。対象の旅行期間は2026年12月31日まで。対象商品には「ブラックフライデーセール」のラベルが表示されている。