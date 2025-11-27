現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、レアル・マドリーがオリンピアコスと敵地で対戦。４−３で打ち合いを制した。この一戦でマドリーの全４ゴールを決めたのが、エースのキリアン・エムバペだった。まずは１点ビハインドの22分、ヴィニシウス・ジュニオールのパスに抜け出して右足のシュートを突き刺す。さらにその２分後、アルダ・ギュレルの右からのクロスに頭で合わせてネットを揺ら