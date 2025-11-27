◆東京ミッドタウン「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」イメージ東京ミッドタウンでは、2025年11月13日（木）から12月25日（木）まで、クリスマス気分が高まる「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」を開催。しゃぼん玉と雪の演出が美しいイルミネーションや、ゴールドの光に包まれる「光の散歩道」、館内の「サンタツリー」が登場するほか、クリスマスマルシェや屋外で楽しむアイススケートも。クリスマスの多彩なコンテンツを満喫しよう。過去の様子