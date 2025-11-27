報道陣に公開された、大規模火災現場の立ち入り規制区域内＝27日午前、大分市佐賀関大分市佐賀関の大規模火災で、市は27日、いまだ立ち入りが規制されている区域内の現場を、初めて報道陣に公開した。市職員が案内し、焼損状況を確認した。現場には焦げたにおいが残り、がれきが積み上がっていた。かろうじて外壁の残る建物も内部は散乱し、ぐにゃりと曲がった鉄骨や、垂れ下がった電線も。車は茶色く焼け、窓ガラスやタイヤはな