かつての騒動を彷彿とさせるアテンダーが登場。ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第2話で、俳優の駿河太郎が関西弁オラオラ恐喝を炸裂させる。（以下、ネタバレあり）【画像】“アテンダー”駿河太郎によるオラオラ関西弁恐喝華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。スキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。藤原玖生（浅香航大）が