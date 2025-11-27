アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が25日に行った高市首相との電話会談で、台湾をめぐり中国を刺激しないよう助言したと報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、日米の関係者の話として、トランプ大統領が高市首相と25日に行った電話会談で、「台湾の主権問題で北京を刺激しないよう助言した」と報じました。その上で、「トランプ氏の助言は控えめで、高市氏に発言を撤回するよう圧力を