ドナルド・キーン太宰治の妻、津島美知子（１９１２〜９７）が日本文学研究者のドナルド・キーン（１９２２〜２０１９）に宛てた書簡が、東京・世田谷文学館で１５日に始まった「ドナルド・キーン展ＳｅｅｄｓｉｎｔｈｅＨｅａｒｔ」で公開されている。キーンは「斜陽」「人間失格」などの英訳を手がけ、太宰作品の海外での読者獲得に寄与した。書簡は翻訳を手がけた際の初版本に挟んでキーンが長く自宅に保管していた