『生者のポエトリー』岩井圭也著集英社文庫８３６円『雨上がりのビーフシチュー』古矢永塔子著新潮文庫８２５円『結婚共犯者』櫻いいよ著光文社文庫８５８円連作短編の醍醐（だいご）味を感じる、三作を紹介。（１）は詩を書くこと、詩を朗読することの喜びに目覚める老若男女の物語。前の話の主人公の朗読が、その場に居合わせた次の話の主人公の詩情を覚醒させる、という構成は本書のテーマを象徴している