©GettyImages秋の文学賞の結果が次々と発表されている。英ブッカー賞は、ハンガリー系でカナダ出身のイギリス人作家デイヴィッド・サロイが「Flesh」で受賞し、全米図書賞は、ヨルダン生まれのレバノン系アメリカ人画家・作家のラビ・アラメディンの「The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother)」に授与された。多和田葉子も最終候補になっていた米ノイシュタット国際文学賞は、ヨルダン生まれのパレス