俳優の谷原章介が２７日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）で今月１０日の同番組内で発言した兵庫県の斎藤元彦知事についての自らのコメントを謝罪した。冒頭でＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーが「まずは訂正です」と切り出し「今月１０日の放送で立花孝志容疑者の逮捕を扱った際、谷原キャスターが竹内さんが立花さんが言うように黒幕だったのか警察が判断すること