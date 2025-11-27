巨人の門脇誠内野手が２７日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸４５００万円から５００万ダウンの４０００万円（金額は推定）でサインした。３年目の今季は出場８１試合、打率２割２分３厘でともに自己ワースト。５月には不振でプロ初の２軍降格も経験した。すぐに再登録されたものの、９月１３日に右臀部（でんぶ）痛で登録を抹消。ＣＳでの復帰に向けて懸命にリハビリを行ったが、そのままシーズンを終えた。来