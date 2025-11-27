アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、期間限定でサイドメニュー『クロケット』を、きょぅ27日から販売する。【写真】びっくりドンキーをいいとこ取り！「ドンキー満喫セット」の選び方昨年、期間限定で販売し、同店のニューフェイスとして話題になったサイドメニューが再登場。外はカラッとクリスピーな仕上がり、中はまろやかなマッシュポテトがつまっている。揚げたての香ばしさが食欲をそそるサク