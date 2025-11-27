２７日未明、山梨県道志村の国道４１３号（通称・道志みち）を走行中の乗用車が横転し、乗っていた３人のうち、運転していた１０〜２０歳代とみられる男性が、搬送先の病院で死亡が確認された。ほかの２人も病院に搬送されたが、意識はあるという。県警大月署の発表によると、乗用車は道路脇ののり面に衝突して横転したとみられる。乗用車は県外ナンバーで、山中湖方面から神奈川方面に走行していた。現場は片側１車線のほぼ直