今年の世相を映した変わりびな。前列右は大阪・関西万博びな、同左は令和の米騒動びな＝27日午前、東京・上野東京・上野の人形メーカー「真多呂」は27日、今年の世相を映した変わりびなを発表した。「55年ぶり万博」や、コメ価格高騰が問題となった「令和の米騒動」、初の女性首相となった高市早苗氏もモチーフとした。スポーツ界からは、ゴルフのAIG全英女子オープンを初制覇した山下美夢有選手（24）など新世代の躍動を表現