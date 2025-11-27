世界的コニャックメゾンの血統を受け継ぐキリアン・ヘネシーが手がける《キリアン パリ》から、2025年11月26日(水)よりホリデー限定コフレが登場します。オスマンサスが甘く漂う人気のフローラル系から、ラムやコーヒーが溶け合う深みのある香りまで、ブランドを象徴する名香が贅沢に堪能できる特別なラインナップ♡一年の終わりに優雅な余韻を添えるアイテムは、大切な人へのギフトにはもちろ