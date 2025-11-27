気象台は、午前10時17分に、暴風警報を萩市、長門市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山口県・萩市、長門市、阿武町に発表 27日10:17時点北部の海上では、27日昼過ぎから27日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■萩市□暴風警報【発表】27日昼過ぎから27日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・海上最大風速20m/s■長門市□暴風警報【発表】27日昼過ぎから27日