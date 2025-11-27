気象台は、午前10時8分に、暴風警報を下対馬、上対馬に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・下対馬、上対馬に発表 27日10:08時点壱岐・対馬の海上では、27日昼過ぎから27日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下対馬□暴風警報【発表】27日昼過ぎから27日夕方にかけて警戒風向西・海上最大風速20m/s■上対馬□暴風警報【発表】27日昼過ぎから27日夕方にかけて警戒風向