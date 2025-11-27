27日午前3時半ごろ、ホテルと飲食店が入るビルで火事があり、ホテルの客や従業員など33人が避難しました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは上越市仲町3丁目にある5階建てのビルで、1階に飲食店、2階から5階にホテルが入る複合ビルです。警察と消防によりますと27日午前3時半過ぎ、ホテルの利用客から「1階に煙が充満していて、炎は見えない。3階まで煙が充満している」と通報がありました。出火元は1階にある飲食店で、当