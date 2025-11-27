三重県内のインフルエンザの患者数は、8週連続で増加し、国が警報レベルの目安とする30人を上回っています。三重県によりますと、今月17日から23日までの県内のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり44.99人で、前の週から10人以上増えて、国が警報レベルの目安としている30人を2週連続で上回っています。保健所別の患者数は鈴鹿保健所が60.7人で最も多く、次いで桑名保健所が58.8人、津保健所が47.18人となっていて、三重県