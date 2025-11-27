伊勢茶の生産技術の改善や、品質の向上などにつなげる「伊勢茶振興大会」が、26日、三重県津市で開かれました。伊勢茶の普及を目指して毎年開かれている大会で、県内各地から伊勢茶の生産者や流通業者など約100人が参加しました。はじめに、三重県茶業会議所の鎌田隆郎会頭が「今年は全国的に価格が前年比の1.3倍から2倍、てん茶については2倍以上の取引となるなど、これまでにない状況」と話し「この需要の高まりや価格上昇は、関