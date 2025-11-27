三重県南伊勢町にある隠れた黄葉の名所・河内の大銀杏。太陽の光を受けて黄金色に輝くこの大イチョウは、旧保育園の跡地にあって、包み込むような大きな木は地域のシンボルになっています。県内には様々なイチョウの名所がありますが、こちらの大イチョウの魅力は何といっても、寄り添うように立つ木造の旧園舎とのノスタルジックな風景にあります。「SNS映えする」と黄葉の隠れた名所となっている南伊勢町・河内の大銀杏。旧園舎