私はホノカ。わが家は旦那のショウタと私、生まれたばかりの娘・メル、そして猫のミーちゃんの3人と1匹で暮らしています。私とショウタは職場結婚。今も同じ会社に勤めてはいますが、今は私が育休をとって育児に専念しています。さてそんなある日、ショウタが社長からの打診にふたつ返事で答えたことで、わが家の事情が大きく変わることになってしまいました。私が拒否をしても、聞く耳を持ってくれません。私にだって計画があるの