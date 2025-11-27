大規模な事故により多くのケガ人が出た事案を想定した救急訓練が、26日、三重県菰野町の菰野町消防本部で行われました。この訓練は、大規模な事故が発生した際に、安全な場所での応急処置や医療機関への救急搬送を迅速に行うことを目的に行われたもので、救急救命士や医師、地元の看護学生など約70人が参加しました。今回の訓練は、改修中の建物の天井が崩落し、21人のケガ人が出たという想定で行われました。事故現場に到着した救