孤立しがちな乳幼児を育てる親の居場所やコミュニティの場にしてもらおうと、26日、三重県鈴鹿市で「赤ちゃん食堂」が開かれ、子どもたちに離乳食が提供されました。育児が忙しく自身の食事の時間も取れないことがある親を応援しようと、三重県内では初めて開かれたもので、市内外の生後４カ月から１歳４ヶ月までの子とその母親６組が参加しました。助産師や看護師など、子育てを経験したボランティアが手作りした離乳食が提供され