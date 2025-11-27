福岡県警粕屋署は27日、篠栗町田中4丁目付近の歩道上で26日午後2時50分ごろ、通行中の小学生が見知らぬ男から抱き付かれ「遠い親戚だよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60歳くらいで身長150程度。白髪短髪、四角い黒色眼鏡を着用。