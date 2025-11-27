北九州市と山口フィナンシャルグループ（FG）の投資専門子会社「YMFGキャピタル」（山口県下関市）は26日、経営者を目指す人材と後継者不足に悩む中小企業をつなぐ「サーチファンド」を活用した事業承継を発表した。両者が2023年9月の連携協定を結んで以来、初の案件となる。