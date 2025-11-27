日本と中国の若者が「『推し活』で生まれた新しい日中交流」をテーマに意見を交わす「日中ユースフォーラム」（日本僑報社など主催）が12月6日午後3時から、オンラインで開かれる。無料で視聴でき、事前申し込みは不要。視聴者から質問もできる。互いの国での体験などをテーマにした作文コンクールで受賞歴がある日中両国の20〜30代約10人が討論する。日本僑報社の段躍中代表は「両国の政治的な関係が厳しい時だからこそ、若者