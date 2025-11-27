1998年に閉校した福岡市博多区の冷泉小跡地（約6800平方メートル）の活用を巡り、市は26日、災害時の避難所や博多旧市街エリアの観光拠点としての機能を導入する方針案を地元住民らに示した。今後、市議会の意見を聞いた上で活用方針を決定する。長らく手つかずだった博多の一等地が、再開発に向けていよいよ動き出す。