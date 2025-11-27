DNA型鑑定不正の経過佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員によるDNA型鑑定不正で、警察庁は27日、県警に対する特別監察の中間報告を公表した。県警が不正を認定した鑑定130件について、現時点で捜査・公判への影響は確認されていないとした。問題ないとした元職員による鑑定513件に関しても、外部有識者の意見を踏まえて精査し、再発防止策をまとめる。特別監察は警察の規律保持のため必要があると判断された場合に行われ