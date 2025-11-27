【リップルアイランド カイルとキャルのレストラン】 11月27日 発売 価格：4,378円 CEROレーティング：A（全年齢対象） サン電子のゲームブランド「SUNSOFT」は、Nintendo Switch 2/Steam用アクション「リップルアイランド カイルとキャルのレストラン」を11月27日に発売した。価格は4,378円。 本作は、魚釣り、野菜や果物の栽培、料理、接客など、