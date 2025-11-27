【習得レベル：★★☆☆☆】 ＜正確に教えたい、ゴロ捕り３つの基本＞ 野球をやってきた人間ならば必ず聞く「正面に入れ！腰を落とせ！両手で捕れ！」という指導。指導者の何気ないこの発言は果たして子ども達に正確に伝わっているでしょうか？ ①正面に入れ ゴロを捕る際、まず必要なのは「距離（バウンド）を合わせること」です。すなわち、目の距離感（遠近感）が大切になります。正面に入れ、と言われた子