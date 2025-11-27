大分市佐賀関の大規模火災では、「共助」によって多くの命が救われました。一方で、住宅密集や空き家問題が延焼拡大の一因になったのではないかと指摘されています。佐賀関と同様に高齢化率が高い北九州市では、いざという時への備えを進める地域の人たちがいます。 ■八木菜月アナウンサー「こちらでは、年末に向けた合同出動式が行われています。警察や消防の方々に加え、地域の方も参加しています。」北九州市八幡東区