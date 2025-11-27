西武からポスティング申請を行い、メジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）が「１２月初旬に米国を訪れて複数チームを面談する見込みだ」と２６日（日本時間２７日）、全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者が自身のＸで伝えた。今井は今オフ、メジャーのＦＡ市場で先発投手の上位に位置している。前日２５日（同２６日）にもＭＬＢ公式サイトでＦＡ先発ランキングで４位に選ばれ「西武で大成功を収めた２７歳の右腕は