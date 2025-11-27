今年もあと一ヶ月ほど。年末に向けてイベントや集まりの多くなるこの時期に、ぜひ作ってもらいたいのがカリッとした食感がやみつきになるチキン料理。大人にも子どもにも喜ばれるレシピをご紹介します！ 1.話題の台湾唐揚げ「ダージーパイ」2.外はカリッと中はやわらか「手羽元のマヨ醤油焼き」3.カリカリ＆コリコリがくせになる「鶏なんこつの唐揚げ」カリッとチキンでパーティーを楽しもう！ 話題の台湾唐揚げや居酒屋風など好