巨人の門脇誠内野手（24）が27日、都内の球団事務所で契約更改に臨み500万ダウンの4000万円でサイン。「あまりいいことがなかったというか、本当に悔しい1年だったなと思います」と振り返った。3年目の今季は開幕スタメンにこそ名を連ねたが、自身最少の81試合の出場にとどまり「打てなかったのでその分試合にも出られないですし、そこが一番悔しいです」と語った。オフの過ごし方は非公開としたが「とにかく量はやるつもり