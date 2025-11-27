安青錦の初優勝、大関昇進で幕を閉じた大相撲九州場所。会場である福岡国際センターに今年、幕内格の行司、木村庄三郎（４９）＝田子ノ浦＝ののぼりが風になびいた。そこには西岩親方（４９）＝元関脇若の里＝との、部屋が別れても続く絆があった。本場所を彩る、力士や部屋の名前が相撲字で描かれたのぼり。九州場所では「祝幕内格昇進木村庄三郎さんへ西岩部屋西岩忍より」と記された１本があった。行司の木村庄三