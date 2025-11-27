発見されたポリープに対して、すぐに治療が必要な場合と経過観察で十分な場合があります。判断には、ポリープの種類や大きさ、形態、症状の有無などを総合的に評価することが不可欠です。ここでは医学的な観点から、経過観察を選択する基準と内視鏡的切除を行う判断基準について詳しく解説します。適切な治療選択のための参考としてください。 監修医師：前畑 忠輝（医師）【経歴】 2001年 聖マリアンナ医科大学医