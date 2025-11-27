ドル円156円割れ、日米金利差縮小を意識日銀12月利上げ確率高まる 市場が米国の12月利下げを織り込みつつある中、日銀の12月利上げ観測が高まっている。12月利上げ確率は59%近くまで上昇。 日米金利差縮小が意識されており円が上昇している。ドル円は156円台を割り込み一時155.80円台まで下げた。 急激な円安進行によるインフレリスクや日本政府の圧力緩和を受け日銀が12月会合で利上げに踏み切る可能性がある。日銀は